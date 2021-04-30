الرابطة 1 - تعيين حكام المقابلات المتاخرة للجولة الثانية والعشرين

في ما يلي تعيين حكام المقابلات المتاخرة لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:
السبت 1 ماي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
الاحد 2 ماي
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي يوسف السرايري
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - النجم الساحلي خالد قويدر
السبت 1 ماي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
الاحد 2 ماي
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي يوسف السرايري
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - النجم الساحلي خالد قويدر
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 225028