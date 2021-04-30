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الرابطة 1 - تعيين حكام المقابلات المتاخرة للجولة الثانية والعشرين

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 15:11 قراءة: 0 د, 21 ث
في ما يلي تعيين حكام المقابلات المتاخرة لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

السبت 1 ماي
في باردو - س 13 و30

الملعب التونسي - الترجي الرياضي اسامة رزق الله

الاحد 2 ماي
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي يوسف السرايري
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - النجم الساحلي خالد قويدر


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