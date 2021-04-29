المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الأولى بلغ 20.1 بالمائة من المسجلين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

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بلغ المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى حدود 28 افريل الجاري، 20,1 بالمائة من المسجلين، حسب احصائيات وزارة الصحة التي نشرتها عشية اليوم الخميس على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"ووصلت نسبة المطعّمين بالجرعة الأولى لدى الأشخاص المنتمين إلى الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق بلغت 61,1 بالمائة فيما بلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-75 سنة ، 41,5 بالمائة.وذكرت الوزارة أن الحملة الوطنية للتلقيح تتواصل في يومها الـ47 في مختلف جهات الجمهوريّة موزّعة على 47 مركزا للتلقيح ضدّ فيروس كورونا بعد ان كان عدد المراكز في أوّل أيام الحملة 25 مركزا.وأشارت إلى شروعها في تطعيم الملقّحين بالجرعة الثانية من اللقاح الصينيّ سينوفاك واللقاح الروسيّ سپوتنيك واللقاح الأمريكي فايزر، وفق ما تقتضيه الفترة الزمنيّة بين الجرعتين والتي تختلف من لقاح الى آخر.وفي ذات السياق، أكدت تواصل عمليّات تطعيم المواطنين بالجرعة الاولى من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا وفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنيّة للتلقيح.وذكرت الوزارة بتسخيرها فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والاشخاص محدودي الحركة والمساجين المشمولين بالأولوية الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في مقرّات إقاماتهم سواء في دور المسنّين وفي مراكز رعاية كبار السنّ أو في الوحدات السجنيّة، بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدنيّ كالكشّافة التونسيّة والهلال الأحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.