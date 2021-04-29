وزارة الصحة تفتح أبواب التطوع للمجتمع المدني والإطار الطبي الراغبين في الانخراط في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح

وات - فتحت وزارة الصحة اليوم الخميس، أبواب التطوع للمواطنين الراغبين في الانخراط في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" للمساهمة في معاضدة جهود الدولة والترفيع في نسق هذه الحملة، حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وأكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لـ"وات"، أن كافة المواطنين معنيين بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة على غرار الإطار الطبي وطلبة الطب والمتطوعين للتثبت من عملية التسجيل في مرحلة أولى عند دخول المركز.
وأوضح أن هذه المبادرة جاءت بطلب من المجتمع المدني وجمعيات الطب للمساهمة في إنجاح حملة التلقيح والعمل على تكثيف مراكز التلقيح في كافة ولايات الجمهورية.
وأوردت وزارة الصحة في بلاغها، رابط التسجيل للراغبين في التطوع للمساهمة الفعالة في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا https://www.sante.rns.tn/volontaire .
ويشار إلى أن 12832 شخصا تلقوا أمس الأربعاء التلقيح المضاد لفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمطعمين نحو 358 ألفا و750 ملقح الى حدود اليوم 47 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
وأكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لـ"وات"، أن كافة المواطنين معنيين بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة على غرار الإطار الطبي وطلبة الطب والمتطوعين للتثبت من عملية التسجيل في مرحلة أولى عند دخول المركز.
وأوضح أن هذه المبادرة جاءت بطلب من المجتمع المدني وجمعيات الطب للمساهمة في إنجاح حملة التلقيح والعمل على تكثيف مراكز التلقيح في كافة ولايات الجمهورية.
وأوردت وزارة الصحة في بلاغها، رابط التسجيل للراغبين في التطوع للمساهمة الفعالة في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا https://www.sante.rns.tn/volontaire .
ويشار إلى أن 12832 شخصا تلقوا أمس الأربعاء التلقيح المضاد لفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمطعمين نحو 358 ألفا و750 ملقح الى حدود اليوم 47 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
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