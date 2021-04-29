زغوان: مذينة الفحص ستحتضن فعاليات بطولة إفريقيا للرقبي سيدات خلال الربع الأخير لسنة 2022

وات - احتضن مقر بلدية الفحص اليوم الخميس، حفل توقيع بروتوكول بين الجامعة التونسية للرقبي من جهة وبلدية الفحص والجمعية النسائية للرقبي بالفحص من جهة أخرى ، سيتم بمقتضاه تنظيم بطولة إفريقيا للرقبي سيدات سنة 2022 بمدينة الفحص .



وذكرعارف بلخيرية رئيس جامعة كرة الرقبي في تصريح لـ "وات " أن هذا البروتوكول يتضمن بعض الإجراءات الفنية واللوجستية التي يجب توفيرها بالجهة لاحتضان مثل هذه التظاهرات الكبرى وأوضح في هذا الجانب أنه سيتم إحداث لجنة وطنية ستتولى بالتنسيق مع السلط الجهوية بولاية زغوان متابعة تنفيذ الشروط التي تضمنها البروتوكول والمتعلقة خاصة بالبنية التحتية وأماكن إقامة الوفود المشاركة مشيرا إلى أن هذه البطولة التي ستشارك فيها ما بين 8 و12 دولة إفريقية ، سيم تنظيمها بين شهري سبتمبر وديسمبر 2022 .

واعتبر طارق السعيدي رئيس بلدية الفحص أن احتضان مدينة الفحص لتظاهرة رياضية إفريقية بهذا الحجم سيساهم في إشعاع المنطقة ويفتح أبوابا اقتصادية وسياحية جديدة لولاية زغوان عموما ، وعبرعن استعداد بلدية الفحص بالتعاون مع كافة الأطراف والهياكل المتدخلة لإنجاح هذه البطولة التي ستكون فيها مدينة الفحص سنة 2022 عاصمة إفريقيا لكرة الرقبي



