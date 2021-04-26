الخطوط الجوية السريعة تستأنف رحلاتها إلى جزيرة جربة

أعلنت الخطوط الجوية التونسية السريعة "إكسبراس" ، التابعة للخطوط الوطنية التونسية والمتخصصة في الرحلات الداخلية ، أمس الأحد ،عن استئناف رحلاتها إلى جزيرة جربة كامل أيام الأسبوع.ويأتي هذا الاستئناف بعد انتهاء الأشغال على مدرج مطار جربة جرجيس.ودعت الناقلة المسافرين إلى الرجوع إلى موقعها الإلكتروني www.tunisairexpress.net أو وكالات السفر للحصول على مزيد من المعلومات حول جداول رحلاتها.ويهدف مشروع إعادة تطوير البنية التحتية الأساسية لمطار جربة جرجيس الدولي إلى تكييف المطار بشكل أفضل مع الظروف المتغيرة للنقل الجوي الدولي وتهيئته لاستقبال الطائرات الكبيرة ، على وجه الخصوص ، في ظل وجود وصلات جوية تربطه بروسيا وأوروبا الشرقية.هذا المشروع ، الذي تبلغ كلفته التقديرية أكثر من 40 مليون دينار ، يشمل كذلك تحسين خدمات المطار.وفي هذا الصدد ، أعلنت إدارة مطار جربة جرجيس ، في 24 فيفري 2021 ، إغلاق هذا المطار ، يوميًا ، ليلاً ، وخلال نهار الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ، خلال الفترة. من 1 مارس إلى 22 أفريل 2021 ، كجزء من أعمال إعادة تطوير البنية التحتية الأساسية.وستستمر أعمال إعادة التطوير في المطار حتى ماي 2021 ، دون أن يكون لذلك تأثير على ديناميكية الرحلات