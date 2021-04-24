اليعقوبي: اتفاق بين وزارة التربية والنقابة لإلغاء الامتحانات التطبيقية للباكالوريا باستثناء مادة الإعلامية بالنسبة لشعبة الإعلامية

وات -

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الاسعد اليعقوبي، اليوم السبت، انه تم الاتفاق مع وزارة التربية على إلغاء الامتحانات التطبيقية للباكالوريا، باستثناء مادة الإعلامية في شعبة الإعلامية على غرار السنة الفارطة، وذلك إن تمت العودة بالمرحلة الإعدادية والثانوية يوم 3 ماي المقبل.وأوضح اليعقوبي في تصريح لـ"وات"، أنه سيتم في المقابل بالنسبة للشعب الأخرى احتساب المعدل السنوي لمادة الإعلامية لإحتسابه في المعدل النهائي لامتحان البكالوريا بدل احتساب الأشغال التطبيقية.وأشار إلى انه تم الاتفاق خلال جلسة خاصة بتراتيب العودة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، على تأخير البكالوريا البيضاء بأسبوع لاستكمال البرامج بالإضافة إلى المحافظة على مواعيد إجراء الامتحانات الوطنية للبكالوريا والتاسعة، وذلك في صورة العودة إلى مقاعد الدراسة يوم 3 ماي المقبل.وفي ما يتعلق ببقية المتسويات الدراسية، أكد الكاتب العام للجامعة أن رزنامة الامتحانات سيتم نشرها بعد اجتماع سيضم نقابات التربية والوزارة وذلك يوم الاثنين 26 افريل والذي سيتم التطرق خلاله إلى التراتيب الصحية الخاصة بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن نقابات التربية متمسكة بتوفير الحد الادنى من التلاقيح ضمانة أساسية لصحة الإطار التربوي والتلاميذ على حد سواء.ويذكر أنه تم الاتفاق يوم الخميس الفارط، خلال جلسة عمل اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، على دعوة المندوبيات الجهوية للتربية ومديري المدارس الإعدادية والمعاهد إلى تمكين الراغبين من الأساتذة، من تأمين دروس لفائدة تلاميذهم في أقسام الباكالوريا والتاسعة أساسي بداية من 26 أفريل عوضا عن 30 أفريل الجاري قصد إنهاء أو التعمق في بعض المسائل والمحاورالخاصة بالامتحانات الوطنية.