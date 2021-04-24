صفاقس: مصالح المراقبة الصحية تتلف 2206 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية الفاسدة وتتخذ إجراءات ردعية

قامت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بحجز وإتلاف 2206 كيلوغراما من المواد والمنتوجات الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك خلال عمليات المراقبة التي نفذتها منذ بداية شهر رمضان في عدد من المحلات المفتوحة للعموم بالجهة.وأوضحت الإدارة الجهوية على صفحتها الرسمية، أمس الجمعة، أن فرق الرقابة الصحية قامت كذلك بحجز وإتلاف 179 لترا من العصائر والمشروبات ومشتقات الحليب غير الصالحة للاستهلاك.وقد أسفرت عمليات الرقابة التي شملت بالخصوص محلات صنع وبيع الحلويات وبيع الدواجن ومحلات بيع الحليب ومشتقاته ووحدات صنع وخزن المخللات، عن توجيه 42 إنذارا كتابيا، واقتراح غلق 3 محلات لأجل عدم احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات، وتحرير 11 مخالفة صحية.