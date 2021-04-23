شقشوق: تونس مستعدة لتسهيل فتح خط بحري يربط بين ميناء مصراتة و ميناء صفاقس و ميناء حلق الوادي

استقبل معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك صباح أمس صابر بوقرة الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي والذي عبر عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين و التونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية و احداث المشاريع الاستثمارية المشتركة.كما بيّن ا صابر بوقرة انتهاء اشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة مؤكدا رغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين و السيارات يربط بين ميناء مصراتة و ميناء صفاقس و ميناء حلق الوادي وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة.و عبر معز شقشوق من جانبه عن استعداد وزارة النقل و اللوجستيك لتسهيل فتح هذا الخط بالتنسيق مع وزارة الداخلية و مصالح الديوانة التونسية المعنية بحركة المسافرين مع الإشارة إلى أنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي و ميناء جرجيس في مرحلة اولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.كما أبرز الوزير المجهود الذي قامت به الوزارة على مستوى تطوير النقل البحري للحاويات بين الموانىء التونسية و الليبية بالتنسيق مع الناقلين البحرين حيث يوجد حاليا 3 خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات ساهمت في تزويد السوق الليبية خاصة بالمواد الغذائية و تطوير الصادرات التونسية نحو ليبيا.