بن عروس : الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر الولاية على ترميم مبنى عروس البحر بحمام الأنف

وات -

تم الاتفاق اليوم الخميس خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية بن عروس على ضرورة التوجه نحو ترميم فضاء عروس البحر la sirène بحمام الأنف وذلك بمرافقة من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز ومصالح بلدية حمام الأنف.ودعا والي الجهة علي سعيد بالمناسبة إلى التسريع في إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا الملف، حاثا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي على الموافقة على المطالب المقدمة من قبل بلدية المكان والمتمثلة اساسا في تهيئة الفسحة الشاطئية في اطار الاشغال الوقتي من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة ودفع التنمية المحلية وتوفير مواطن الشغل.وقد انعقدت هذه الجلسة التي حضرها بالخصوص رئيس بلدية حمام الأنف والرئيس المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وعدد من نواب الجهة ، على خلفية قرار صادر عن الوكالة يقضي بهدم مبنى عروس البحر جوبه بالرفض من قبل بلدية حمام الانف وعدد من متساكني الجهة.وكان رئيس بلدية حمام الانف محمد العياري اكد في تصريح سابق لمراسلة وات ببن عروس ان قرار الهدم الذي اصدرته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشان مطعم عروس البحر " la sirène"، غير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصل 27 من قانون احداث الوكالة.واعتبر انه يتعين على مختلف الاطراف المعنية ايجاد حل حتى تتمكن بلدية المكان من ترميم هذا الفضاء لما له من رمزية تاريخية لدى اهالي حمام الانف بالخصوص ولدى متساكتي الضاحية الجنوبية عامة.وقال العياري ان هذا المبنى الذي تعود ملكيته الى البلدية والمحدث منذ الاستقلال قد اصبح اليوم "مرتعا للفساد" وهو في حالة "كارثية" وفق توصيفه، مما حدى بالمجلس البلدي الى التحرك وتبني مشروع لترميمه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.يشار الى ان احد متسوغي "عروس البحر" قد عمد سنة 2000 باضافة مبنى الى مطعم عروس البحر وقد صدر قرار عن وزارة البيئة انذاك بإزالة المبنى المضاف فقط، وتطالب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اليوم بإزالة كل المبنى وهو ما ترفضه بلدية المكان ومتساكنو حمام الانف.