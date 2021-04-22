فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

أعلنت المؤسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تنظيم الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 29 ماي إلى 29 جوان 2021 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.ودعت الهيئة المديرة للمعرض التي يرأسها الباحث والإعلامي محمد المي، الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة للتسجيل على البريد الالكتروني للمعرض foirenationaledulivre@gmail.com. وحدّدت يوم 9 ماي القادم كآخر أجل لتلقي طلبات المشاركة.وتأسس المعرض الوطني للكتاب التونسي في شهر أكتوبر سنة 2018 بعد دعوة أطلقها اتحاد الناشرين التونسيين. ويهدف تنظيمه بالخصوص إلى إسناد سوق الكتاب ودعم صناعة الكتاب وتمكين الفاعلين في هذا القطاع للترويج لإصداراتهم وإبداعاتهم.