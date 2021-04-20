تراجع عدد العقود المكتتبة في قطاع التأمين ب 5.9 بالمائة خلال سنة 2020

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تراجع عدد عقود التأمين المكتتبة في سنة 2020 بنسبة 5.9 بالمائة بالمقارنة مع مؤشرات سنة 2019 وفق احصائيات تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين .وتم في موفى سنة 2020 اكتتاب مليونين و989 لفا و300 عقد تأمين (بين تجديد عقود قديمة أو عقد جديد) مقابل 3 ملايين و176 ألفا و44 عقد تأمين في سنة 2019وتم اكتتاب 1 مليون و838 ألفا و573 عقد في فرع التأمين على السيارات في سنة 2020 بارتفاع طفيف بنسبة 0.6 بالمائة بالمقارنة مع عدد العقود المكتتبة في سنة 2019كما تم اكتتاب 192 ألفا و150 عقد في التأمين على الحريق بعنوان كامل سنة 2020 مقابل 221 ألف و774 عقد في سنة 2019 بتراجع بنسبة 4ر13 بالمائة.اما العقود المكتتبة في فرع التأمين على النقل فقد بلغت سنة 2020 ، 89743 عقدا مقابل 87519 عقدا في 2019وتبين من ذات المعطيات تراجع عدد العقود في التأمين على الحياة بنسبة 9ر7 بالمائة لتبلغ مع موفى سنة 2020 ، 593013 عقدا مقابل 643546 عقدا في سنة 2019 .وأظهرت المعطيات التي أوردتها الهيئة من جانب آخر أن التعويضات المسددة من مؤسسات التأمين إلى المؤمن لهم قد تقلصت بــ 9.7 بالمائة لتصل مع نهاية سنة 2020 إلى 1281 م د مقابل 3ر1419 م د في سنة 2019وانخفضت التعويضات المسددة في قطاع التأمين على السيارات بقيمة 4ر132مليون دينار إذ بلغت في 2019 ما قيمته 6ر738 م د مقابل 2ر606 م د في 2020ومن جهة أخرى زادت التعويضات المسددة في فرع التأمين على الحريق بقيمة 4ر32 م د اذ كانت في سنة 2019 ما قيمته 2ر90 م د لتصل إلى 6ر122 م د في موفى 2020 (زيادة بنسبة 9ر35 بالمائة).وفي السياق ذاته تراجعت قيمة التعويضات المسددة في فرع التأمين على النقل بنسبة 6ر35 بالمائة لتبلغ مع موفى سنة 2020، 2ر17 م د مقابل 7ر26 م د في سنة 2019ومن جهة أخرى تطور رقم معاملات مؤسسا قطاع التأمين في تونس (22 مؤسسة) بنسبة 5.5 بالمائة في موفى سنة 2020 ليبلغ 2548 مليون دينار (م د) مقابل 3ر2414 م د في سنة 2019وأظهرت المعطيات الإحصائية ، أن رقم معاملات التأمين على غير الحياة بلغ مع نهاية 2020، 1949.5 م د مقابل 1855 م د في سنة 2019 بنمو قدره 5.1 بالمائة.ولم يتطور رقم معاملات فرع التأمين على السيارات مع نهاية سنة 2020 إلا ب 6ر2 بالمائة ليصل إلى 5ر1095 م د مقابل 1ر1068م د في سنة 2019 على الرغم من أن هذا الفرع يستأثر بنسبة 43 بالمائة من إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين في تونس.وبالنسبة إلى التأمين على الحريق فقد عرف قفزة هامة قارب 53 بالمائة ليرتفع رقم معاملات هذا الفرع من 135 م د في 2019 إلى 4ر206 م د في موفى 2020وبالمقابل تراجع رقم معاملات فرع التأمين على النقل بنسبة 7ر10 بالمائة إذ بلغ مع نهاية سنة 2020، 6ر75 م د مقابل 7ر84 م د في كامل سنة 2019أما رقم معاملات التأمين على الحياة فقد تطور في كامل سنة 2020 بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 5ر598 م د مقابل 3ر559 م د في سنة 2019 .