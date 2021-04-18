   Sadok Thraya - الغنجة  

رئيس الجمهورية: قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور

Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 12:29 قراءة: 1 د, 52 ث
وات - اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".

وقال الرئيس سعيد، في موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي المنتظم اليوم الأحد بقصر قرطاج، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".


وأوضح خلال الموكب، الذي حضره بالخصوص رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أن القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي ينص على أن قوات الامن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية ومجلة الديوانة تنص على أنه لأعوان الديوانة الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم.

وكان رئيس الجمهورية سبق له أن أثار هذه المسألة، وأرجع خبراء وجود هذا الاشكال للضّبابية الموجودة في الدّستور والتي تحيط خاصة بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث اختلفت آراء عدد منهم في تأويل هذه المسألة.

وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.

واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .

وقال سعيد "إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة وبالنسب"، مضيفا قوله "من يتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي فهو مخطئ فالغاية منه هو تطبيق الدستور".

وأبرز رئيس الجمهورية أن هناك مصالحة بين الدولة والشعب بعد الثورة، وأن "من بين الأجهزة التي أهداها الشعب الورود هي القوات العسكرية والقوات الأمنية، والقانون والقضاء يبقيان فيصلا بين الجميع ومن يخطئ مهما كان موقعه جزاؤه هو ما نص عليه القانون" ، مشددا على ضرورة إرساء دولة القانون والمؤسسات ومجتمع القانون الذي يؤمن كل أفراده ومكوناته بالقانون.



Commentaires


12 de 12 commentaires pour l'article 224341

Cartaginois2011  ()  |Dimanche 18 Avril 2021 à 15h 47m |           
في كل الانظمة في العالم،تعطي الدساتير لقب القائد الاعلى للقوات المسلحة لرئيس الدولة،حتى في الانظمة البرلمانية ليتمكن من اعلان الحرب والسلم،بعد استسارة الحكومة والبرلمان،و لا علاقة له بالامن الداخلي،وهو شان من اختصاص الحكومة التي تحكم....والّا لرأينا مثلا ملكة بريطانيا او رئيس ايطاليا يقود كل منهما قوات الشرطة البريطانية و الكرابينيري في ايطاليا.....تونس بلد ديمقراطي وليس بلد فراعنة وعبيد...لقد مل الشعب من تضييع الوقت على حساب التقدم في مساره
الديمقراطي الذي ارساه بتضحياته و بدم شهدائه

Afarit  (Tunisia)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 15h 45m |           
اشهد الله أنه أجهل من حمار أهله
ادخلوا هنا لقاموس المعاني ستجدون تعريفها
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھ-ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©/

Sarih  (Tunisia)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 15h 39m |           
بدأت تظهر نتائج زيارة مصر والقادم أظلم، ربي يستر وبس

Tresor  ()  |Dimanche 18 Avril 2021 à 14h 51m |           
القوات المسلحة هي الجيش فقط وهي ترجمة فرنسية لقوات الجيش الفرنسي .
المقصود بالمسلحة يعني المجهزة بالأسلحة الخشنة، وإلّا فيصبح كل من يحمل بندقية صيد أو موسى في طيات ثيابه هو عنصر من القوات المسلحة

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 14h 36m |           
اللهم استر تونس في هذه الليلة !!!
مستشارت قيس ريم قاسم اعلنت استقالتها ولا ترفض كشف السبب !!!
حسب بعض المعلومات هنالك دعم مالي وعتادي من الخليج ومصر لقيس ويحثونه للانقلاب !!!!
والله اعلم

Ryan81  ()  |Dimanche 18 Avril 2021 à 14h 24m |           
يعتقد أن المؤسسة العسكرية واللأمنية يمكن أن تنخرطا في الفوضى والحرب الأهلية , لم يفهم أن قبل 2011 هناك شعب وبعده شعب آخر لا تفرق معاه لا موت لا حيا

Cartaginois2011  ()  |Dimanche 18 Avril 2021 à 13h 46m |           
من المفروض الحاق ادارة الامن الرئاسي والشخصيات الرسمية برئاسة الحكومة،لان الدستور لم يذكر مثل هذه المهمات في صلاحيات رئيس الجمهورية و لان ما هو مخول له هو ابداء الرائ في التعيينات العليا في الجيش و في السفراء....اما ما تبقى فهو من مشمولات الحكومة التي اوكل لها الدستور الحكم و تسيير البلاد

Aziz75  (France)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 12h 52m |           
بكل صراحة سيدي الرئيس، تمسكون بالجزئيات و ترفضونما هو أهم. الكل يعلم من القائد، هذا نقاش فوضوي. إنما عليكم الإبتعاد عن كل ما من شأنه يعكر صفو عيش سكان البلاد و الإسراع دون مماطلة بتركيز مؤسسات الدولة، مثل المحكمة الدستورية، و قبول الوزراء لأداء اليمين الدستورية و ترك جانبا المعارك اللفظية.

Sarramba  (Tunisia)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 12h 21m |           
متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــزل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 12h 17m |           
هل الشعب أبله الى هذا الحد حتى يصبر على هذا ....لا بد من عرضه على الأخصائيين في الطب العقلي و النفسي

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 12h 10m |           
رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية....برتبة ماريشال متقاعد لم يقم بواجب الخدمة العسكرية الإجبارية....

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 11h 56m |           
لا بأس



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