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نصف نهائي بطولة كرة السلة - تأهل الاتحاد المنستيري الى النهائي ومباراة فاصلة بين الزهراء و القيراون

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 16:27 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - ضمن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم السبت تأهله الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اثر فوزه في الدور نصف النهائي ايابا على حساب الملعب النابلي بنتيجة 79 - 68 ، في قاعة نابل

وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد فاز على الملعب النابلي في لقاء الذهاب الخميس الماضي، بقاعة المنستير، بنتيجية 77 - 58 .


ومن جهة أخرى فازت الزهراء الرياضية على فريق شبيبة القيروان بنتيجة 77 - 62، في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان.وسيلعب الفريقان مباراة فاصلة يوم الإثنين القادم بقاعة الزهراء .

وكانت شبيبة القيروان قد تفوقت في لقاء الذهاب على الزهراء الرياضية بنتيجة 84 - 81 بعد تمديد الوقت (74/74).




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