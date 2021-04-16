جليلة بن خليل تؤكد، إثر اجتماع اللجنة العلمية، أن الوضع الوبائي خطير

وات -

أكدت الناطقة الرسمية بإسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، جليلة بن خليل، الجمعة، أن اجتماع اللجنة اليوم خصص لاستعراض اهم مؤشرات الوضع الوبائي في تونس، الذي وصفته "بالخطير".وأشارت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، في تصريح لـ"وات" أن اللجنة تنكب حاليا على دراسة أعراض كوفيد 19 طويلة الأمد، التي تستمر لأسابيع او لأشهر بعد الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى استناد اللجنة إلى النشريات والمقالات العلمية من أجل دراسة وتشخيص الأعراض طويلة المدى وشيوعها في صفوف المصابين.ولفتت بن خليل إلى ارتفاع نسق الإصابات والوفايات في الايام الاخيرة ذلك ان عدد من المناطق بولايات الجمهورية أصبحت ذات مستوى اختطار "مرتفعا جدا" بعد ان كانت "مرتفعا" نظرا للزيادة الهامة في عدد الإصابات بالفيروس وظهور الطفرة اللندنية سريعة التفشي.ويذكر أن عدد من الأطباء أطلقوا صيحة فزعة بخصوص امتلاء أسرة الانعاش بالمصابين بالفيروس في المستشفيات العمومية والخاصة وارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بالفيروس فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الوفيات.وكانت وزارة الصحة سجلت ، بتاريخ يوم الاربعاء الماضي، 73 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9553 حالة.وسجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته أمس ، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2649 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وهو من بين اعلى المعدلات اليومية، وذلك إثر إجراء 8541 تحليلا مخبريا.