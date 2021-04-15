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انزلاق شاحنة بالطريق السيّارة باتجاه تونس يتسبب في تعطل جزئي لحركة المرور

Publié le Jeudi 15 Avril 2021 - 12:25 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - تسبب إنزلاق شاحنة على مستوى النقطة الكيلومترية 6 في اتجاه تونس بالطريق السيارة أ1 في تعطل جزئي لحركة المرور.

وأوضحت شركة تونس للطرقات السيّارة، في بلاغ أصدرته، أنّ أعوانها بالتعاون مع الحرس الوطني والحماية المدنية عملوا على اجلاء الشاحنة و تأمين حركة المرور.


ودعت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغها، مستعملي الطريق، إلى توخي الحذر و تقليص السرعة بسبب تبلل الطريق نتيجة نزول الأمطار كما تدعوا الى تجنب السياقة في حالة الارهاق.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224205

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 13h 31m |           
راقبوا حالة اطارات العجلات؟؟؟؟



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