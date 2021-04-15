انزلاق شاحنة بالطريق السيّارة باتجاه تونس يتسبب في تعطل جزئي لحركة المرور

وات - تسبب إنزلاق شاحنة على مستوى النقطة الكيلومترية 6 في اتجاه تونس بالطريق السيارة أ1 في تعطل جزئي لحركة المرور.
وأوضحت شركة تونس للطرقات السيّارة، في بلاغ أصدرته، أنّ أعوانها بالتعاون مع الحرس الوطني والحماية المدنية عملوا على اجلاء الشاحنة و تأمين حركة المرور.
ودعت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغها، مستعملي الطريق، إلى توخي الحذر و تقليص السرعة بسبب تبلل الطريق نتيجة نزول الأمطار كما تدعوا الى تجنب السياقة في حالة الارهاق.
وأوضحت شركة تونس للطرقات السيّارة، في بلاغ أصدرته، أنّ أعوانها بالتعاون مع الحرس الوطني والحماية المدنية عملوا على اجلاء الشاحنة و تأمين حركة المرور.
ودعت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغها، مستعملي الطريق، إلى توخي الحذر و تقليص السرعة بسبب تبلل الطريق نتيجة نزول الأمطار كما تدعوا الى تجنب السياقة في حالة الارهاق.
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