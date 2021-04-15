انزلاق شاحنة بالطريق السيّارة باتجاه تونس يتسبب في تعطل جزئي لحركة المرور

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تسبب إنزلاق شاحنة على مستوى النقطة الكيلومترية 6 في اتجاه تونس بالطريق السيارة أ1 في تعطل جزئي لحركة المرور.وأوضحت شركة تونس للطرقات السيّارة، في بلاغ أصدرته، أنّ أعوانها بالتعاون مع الحرس الوطني والحماية المدنية عملوا على اجلاء الشاحنة و تأمين حركة المرور.ودعت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغها، مستعملي الطريق، إلى توخي الحذر و تقليص السرعة بسبب تبلل الطريق نتيجة نزول الأمطار كما تدعوا الى تجنب السياقة في حالة الارهاق.