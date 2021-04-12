أكثر من 37 مليون دينار لتوفير مساعدات للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل لشهر رمضان 2021

ناهزت الاعتمادات الجملية المرصودة لتوفير مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان لسنة 2021، نحو 37 مليون دينار، وفق بلاغ أصدرته اليوم الاثنين وزارة الشؤون الاجتماعية.وتتوزع هذه الاعتمادات على 31,6 مليون دينار رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن برنامجها الخاص بمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لشهر رمضان و5,5 مليون دينار قيمة التدخلات ضمن برنامج الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وتنطلق وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 17 أفريل الجاري في صرف مساعدة بقيمة 60 دينار لفائدة 263 ألف عائلة، وذلك بالتزامن مع صرف المنحة المخصصة للعائلات المعوزة، لتبلغ القيمة الجملية لهذه المساعدات 15,8 مليون دينار.كما ستصرف، بمناسبة عيد الفطر، مساعدة مالية بقيمة 60 دينار للعائلة الواحدة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لفائدة 263 ألف عائلة بقيمة جملية تبلغ 15,8 مليون دينار.ومن جهة أخرى سيتولى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ضمن برنامجه الخاص بمساعدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في شهر رمضان، القيام بجملة من التدخلات التي تتجاوز قيمتها الجملية 5 مليون و563 ألف ديناروفي هذا الاطار تستأثر المساعدات المقدمة بعنوان قفة رمضان ب 3 ملايين و200 ألف دينار، ثم كسوة العيد ب 1 مليون و330 ألف دينار، في حين تبلغ كلفة موائد الافطار أكثر من 719 ألف دينار والطرود الغذائية 230 ألف دينار، اضافة الى تخصيص 84 ألف دينار لختان الأطفال من أبناء العائلات المعوزة.وستنتفع 40 ألف عائلة من محدودي الدخل غير المنتفعين بالمنحة، بقفة رمضان التي تقدر قيمتها ب 80 دينار، فيما من المبرمج أن يصل عدد المنتفعين بالطرود الغذائية 10 آلاف منتفع، بعد تخصيص 200 طن من المواد الغذائية للطرود الغذائية ووضعها على ذمة الهياكل الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وأشار البلاغ إلى ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي برمج تنظيم 38 مائدة إفطار وفق البروتوكول الصحي، منها 11 مائدة إفطار قارة، متوقعا ان يبلغ عدد رواد موائد الإفطار أكثر من 3820 شخص خلال شهر رمضان 2021.