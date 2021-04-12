زغوان: تنفيذ 20 قرار هدم لأكشاك عشوائية ببلدية الزريبة

وات -

نفّذت بلدية الزريبة من ولاية زغوان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 20 قرار هدم لأكشاك عشوائية وسط معارضة شديدة من أصحاب الأكشاك خلقت حالة من الفوضى واستوجبت تدخل أعوان الأمن الذين أمّنوا عملية الهدم.وأوضح رئيس بلدية الزريبة، ابراهيم بن عمر، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الأكشاك بُنيت بصفة عشوائية ودون حصول أصحابها على تراخيص الانتصاب وقد تم التنبيه عليهم مسبقا وإمهالهم لمدة 3 أيام لإخلائها.وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهدم من خلال إعلام النيابة العمومية، واستحضار عدل منفذ لمعاينة عملية الهدم، وتكليف فرقة أمنية لضمان تنفيذها.في المقابل، أكد أصحاب الأكشاك أن بناء محلاتهم كان بتزكية شفاهية من مسؤولي بلدية المكان ودون معارضة من طرف أعوان التراتيب، فضلا عن أن أحدهم استظهر بترخيص البلدية في إدخال الماء والكهرباء لمحله.