كرة اليد - النجم الساحلي يواجه يوم 20 ماي الزمالك في السوبر الافريقي المؤهل لمونديال الاندية

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يواجه النجم الساحلي حامل لقب النسخة الاخيرة لكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس الزمالك المصري المتحصل على النسخة الاخيرة لرابطة ابطال افريقيا وذلك يوم 20 ماي القادم بمدينة اغادير المغربية في اطار السوبر الافريقي لكرة اليد حسب مراسلة وجهتها الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد للجامعة التونسية للعبة.وسيصعد الفريق الفائز الى مونديال الاندية القادم المقرر خلال السنة الحالية بالسعودية.وتوج النجم الساحلي باخر نسخة لكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس سنة 2019 على حساب الاهلي المصري 28-24 بمدينة وجدة المغربية بينما ظفر الزمالك باخر لقب لرابطة ابطال افريقيا سنة 2019 بتغلبه في النهائي على مواطنه سبورتينغ الاسكندرية 33-31 في برايا عاصمة الراس الاخضر.وسبق للنجم الساحلي ان شارك في مونديال الاندية في نسخة 2013 وتحصل على المركز الرابع.ومن جهة اخرى، يشارك الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيت في كاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس التي ستحتضنها ايضا مدينة اغادير من 20 الى 30 ماي القادم. اما في صنف السيدات، فستكون كرة اليد التونسية ممثلة بفريق الزهراء لكرة اليد.