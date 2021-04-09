تحويل جزئي لحركة المرور بالGP9 بولاية تونس يوم السبت

في إطار مواصلة أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إيكس 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل من ولاية تونستعلم وزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية انه سيتم تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 وذلك بالنسبة للقادمين من الطريق الوطنية رقم 8 باتجاه العاصمة ومن المرسى والقاصدين حي الخضراء والمنازه وشارع محمد الخامس حيث بإمكانهم مواصلة السير بالطريق الوطنية رقم 8 ثم الإنعراج يمينا عبر الطريق المؤدية لمونبليزير ثم الرجوع لشارع خير الدين باشا.وذلك يوم السبت 10 أفريل 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءكما تدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة مع الاعتذار على الإزعاج.