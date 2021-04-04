تنس-بطولة شارلستون : انس جابر تواجه الايطالية مارتينا تريفيزان في الدور الاول

وات - تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا يوم الاثنين مشاركتها في بطولة شارلستون الامريكية التي تقام مقابلاتها على ملاعب ترابية بملاقاة الايطالية مارتينا تريفيزان المصنفة 92 عالميا في الدور الاول.
وكانت انس جابر شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة ميامي التي نجحت خلالها في ازاحة الاسبانية باولا بادوزا جيبارالمصنفة 71 عالميا (2-1) ثم المصنفة الرابعة عالميا الامريكية صوفيا كينين 2-1 قبل ان تنسحب في الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الاسبانية سارة سوريبس المصنفة 58 عالميا (1-2).
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وكانت انس جابر شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة ميامي التي نجحت خلالها في ازاحة الاسبانية باولا بادوزا جيبارالمصنفة 71 عالميا (2-1) ثم المصنفة الرابعة عالميا الامريكية صوفيا كينين 2-1 قبل ان تنسحب في الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الاسبانية سارة سوريبس المصنفة 58 عالميا (1-2).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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