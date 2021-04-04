تنس-بطولة شارلستون : انس جابر تواجه الايطالية مارتينا تريفيزان في الدور الاول

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تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا يوم الاثنين مشاركتها في بطولة شارلستون الامريكية التي تقام مقابلاتها على ملاعب ترابية بملاقاة الايطالية مارتينا تريفيزان المصنفة 92 عالميا في الدور الاول.وكانت انس جابر شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة ميامي التي نجحت خلالها في ازاحة الاسبانية باولا بادوزا جيبارالمصنفة 71 عالميا (2-1) ثم المصنفة الرابعة عالميا الامريكية صوفيا كينين 2-1 قبل ان تنسحب في الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الاسبانية سارة سوريبس المصنفة 58 عالميا (1-2).