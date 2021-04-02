وزير الصحة يحذر من موجة ثالثة لانتشار كورونا

حذر وزير الصحة فوزي مهدي في ندوة صحفية لتقديم مستجدات تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الوباء اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 بمقرّ وزارة الصحّة، من موجة ثالثة لانتشار الفيروس.ودعا المواطنين للاحتياط وتطبيق البروتوكول الصحي واتخاذ كل الاجراءات الوقائية خاصة في ظل ارتفاع نسبة ايجابية الإصابات وعدد المقيمين في أقسام الانعاش والاكسجين.يذكر ان تونس تسلمت 5 شحنات من لقاحات مضادة لكوفيد- 19، تمثلت أول شحنة في 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي لتتلقى بعدها 93600 جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك" الأمريكي الألماني ضمن مبادرة "كوفاكس" و200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني في اطار هبة مسندة من جمهورية الصين الشعبية.وكانت تونس تسلمت ليلة الخميس شحنة تضم 98 ألفا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا.و تسلّمت وزارة الصحّة صباح اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 بمطار تونس قرطاج الدّولي شحنة من لقاح Pfizzer-Biontechالمضادّ لفيروس كوفيد 19 تشتمل على 84 ألف جرعة وهي الدّفعة الأولى من طلبيّة مليوني جرعة تمّ إبرامها في عقد شراء مباشر بين تونس ومخابرPfizzer .