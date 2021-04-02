منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية توصيان باستعمال لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد 19 (سوتيران)

وات -

توصي منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بمواصلة استعمال لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد 19، في انتظار التحاق وكالة الأدوية الأمريكية قريبا بهذا القرار بترخيص استخدام هذا اللقاح، وفق ما صرح به ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ايف سوتيران.وقال سوتيران في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ليلة أمس الخميس، على هامش موكب تسلم تونس شحنة لقاح "استرازينيكا" بمطار تونس قرطاج ضمن مبادرة كوفاكس، ان لقاح "استرازينيكا" آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره وفق ما أثبتته التحاليل المعمقة المنجزة من قبل عديد الهياكل المختصة بالترخيص للقاحات، موضحا ان لهذا اللقاح عوارض جانبية محتملة كغيره من اللقاحات والمنتجات الداوئية عموما.وذكر بقرار عدد من البلدان استعمال لقاح "أسترازينيكا" البريطاني للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، باعتبار ان الاعراض الجانبية ظهرت فقط على الشباب بتسجيل حالات تخثر في الدم في صفوف شباب تلقوا بهذا اللقاح.وقد أكد وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح لـ"وات" أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني الذي أثار تخوف بعض المواطنين، هو لقاح سليم وصالح للاستعمال وتم ترخيص استعماله من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تتفاعل مع كل التطورات العلمية الخاصة بالتلاقيح.وكانت شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية أعلنت الخميس الماضي أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد 19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية.يشار إلى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي كانت اتخذت إجراءً احترازياً بالايقاف المؤقت لاستخدام لقاح أسترازينيكا، بناءً على تقارير تشير إلى حدوث حالات نادرة من اضطرابات تخثر الدم لدى أشخاص تلقَّوا هذا اللقاح، فيما قررت بلدان أوروبية أخرى أن تواصل استخدام هذا اللقاح في برامجها الخاصة بالتطعيم.