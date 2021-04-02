البرلمان: الاسبوع المقبل ،جلسة حوار مع وزير التجهيز وجلسات عامة للنظر في قوانين اقتصادية ولانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية

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يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 5 أفريل تنطلق اشغالها بداية من الساعة منتصف النهار بالمبنى الأصلي للمجلس وتخصص اشغالها لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من النواب إلى وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، وزيرالشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ .كما يعقد البرلمان جلستين عامتين يومي الثلاثاء والإربعاء 6 و 7 أفريل بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الأصلي للبرلمان،ويتضمن جدول أعمال الجلستين النظر في عدد من مشاريع القوانيين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات قروض وعقود تمويل الى جانب النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006.عدد 109/2020.كما تمت برمجة جلسة عامة يوم الخميس 8 أفريل 2021 تنطلق بجلسة صباحية ويتضمن جدول اعمالها مواصلة إنتخاب أعضاء المحكمة الدستوريةيشار الى ان مجلس النواب برمج خلال الفترة من 29 مارس الى 3 أفريل اسبوع الجهات المخصص لتنقل النواب الى جهاتهم للاطلاع على مشاغل المواطنين .