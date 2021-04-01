قرعة سجنان أول موقع رامسار خاص في تونس

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تم يوم أمس الاربعاء 31 مارس 2021 رسميا تصنيف قرعة سجنان ضمن اتفاقية رامسار الخاصة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية.وتعد هذه القرعة وهي أكبر أرض رطبة طبيعية ذات المياه العذبة في تونس ، أول منطقة رامسار تابعة للملك الخاص وأول موقع رامسار خاص في تونس .وتتميز هذه المنطقة بتنوع بيولوجي استثنائي ،إذ تتوفر على 74 صنفا من النباتات المائية وثلث الانواع النادرة أو المهددة ذات وضع غير مستقر ومجموعة فريدة من النباتات الترابية .كما تتضمن قرعة سجنان برمائيات معرضة للإنقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وأكبر مجموعات النباتات في شمال إفريقيا والعالم ، مهددة بالانقراض بشكل حرج .وتصنيف قرعة سجنان هو ثمرة نجاح تظافر جهود كلّ من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد والإدارة العامة للغابات التونسيةوالصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا وجمعية التنمية المستدامة البحث النشيط وبتمويل من صندوق شراكة الأنظمة البيئية الهامةوبالتعاون مع المعهد الوطني للفلاحة بتونس - كلية العلوم بتونس -معهد علوم التطور في بجامعة مونبلييه - اللجنة المحلية للتنمية بمعتمدية سجنان - بلدية سجنان - مجامع التنمية الفلاحية بسجنان - جمعية صبر تونس بسجنان و السكان المحليين.