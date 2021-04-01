وزارة الصحة: مجموع الملقحين بلغ 60131 شخصا إلى حدود يوم 31 مارس المنقضي

شملت عملية التلقيح ضد كورونا 3618 شخصا يوم الإربعاء 31 مارس 2021 وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس.وأضافت الوزارة ان مجموع الملقحين بلغ 60131 شخصا إلى حدود يوم 31 مارس المنقضي، اليوم التاسع عشر من الحملة الوطنية للتلقيح التي كانت انطلقت يوم 13 مارس المنقضي.أما عن اجمالي المسجلين بمنظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا، فقد بلغ الى حدود الساعة 13.30 من ظهر اليوم الخميس نحو801200 شخص.يشار إلى ان وزارة الصحة، أعلنت مساء أمس الاربعاء، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1847 إصابة جديدة بالفيروس بعد اجراء 7750 تحليلا مخبريا يوم 30 مارس 2021.