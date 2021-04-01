الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 1 أفريل 2021

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المنستير: تسجيل 15 ألفا و315 إصابة بفيروس "كورونا" منها 414 حالة وفاة خلال سنة

سجلت مختلف الدوائر الصحية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير طيلة سنة (من مارس 2020 الى مارس 2021) مجموع 15 ألفا و315 إصابة، منها 14 ألفا و344 حالة تعافي و414 حالة وفاة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت مساء امس الاربعاءوشهدت الجهة حالة وفاة جديدة، و48 إصابة جديدة و10 حالات تعافي ويوجد 557 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 50 حالة مقيمة بعدد من مستشفيات ومصحات الجهةوتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 13 إصابة جديدة بالمنستير، و10 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالوردانين، و5 إصابات ببنبلة، و4 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالمكنين، وإصابتين بطبلبة.وبلغ مجموع الذين وقع ايواؤهم بالمستشفيات والمصحات بالجهة منذ ظهور الوباء 1365 حالة، وجملة اختبارات تقصي الفيروس 63 ألفا و125 اختبارا منها 25 فاصل 7 في المائة اختبارات إيجابيةومن جهة اخرى سجل المركز الجهوي بالمنستير عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" خلال الفترة من 13 الى 31 مارس 2021 تلقيح مجموع 6271 شخصا من بينهم 540 شخصا تلقوا أمس التلقيح.