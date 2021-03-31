صدور طلب العروض الخاص باعادة تهيئة ملعب المنزه

وات - صدر اليوم الأربعاء إعلان طلب العروض الخاص بإعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.
وعلمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في هذا السياق ان اهم الاشغال المدرجة ستشمل اساسا اعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها واعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحافيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الانارة.
وتحرص مصالح وزارتي الشباب والرياضة والادماج المهني والتجهيز على ان تتم الاشغال حسب المواصفات المطلوبة بما يضمن صلوحية الملعب لاستضافة المقابلات القارية والدولية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وعلمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في هذا السياق ان اهم الاشغال المدرجة ستشمل اساسا اعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها واعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحافيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الانارة.
وتحرص مصالح وزارتي الشباب والرياضة والادماج المهني والتجهيز على ان تتم الاشغال حسب المواصفات المطلوبة بما يضمن صلوحية الملعب لاستضافة المقابلات القارية والدولية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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