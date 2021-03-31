صدور طلب العروض الخاص باعادة تهيئة ملعب المنزه

وات -

صدر اليوم الأربعاء إعلان طلب العروض الخاص بإعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.وعلمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في هذا السياق ان اهم الاشغال المدرجة ستشمل اساسا اعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها واعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحافيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الانارة.وتحرص مصالح وزارتي الشباب والرياضة والادماج المهني والتجهيز على ان تتم الاشغال حسب المواصفات المطلوبة بما يضمن صلوحية الملعب لاستضافة المقابلات القارية والدولية.