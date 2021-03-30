الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 30 مارس 2021

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المنستير: حالة وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتلقيح 5445 شخصا ضدّه

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة في ولاية المنستير حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 إصابة جديدة ليرتفع المجموع خلال الفترة مارس 2020-29 مارس 2021 إلى 412 وفاة و15 ألفا و234 إصابة حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة الإثنين 29 مارس الجاري على الساعة الخامسة مساء.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 11 إصابة بالمنستير، و4 إصابات بالساحلين، و3 إصابات يقصيبة المديوني، وإصابتين بطبلبة، وإصابتين بقصر هلال، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بالمكنين، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر.وتطور العدد الجملي لحالات التعافي إلى 14 ألفا و311 حالة شفاء منها 30 حالة تعافي جديدة في حين يوجد بالجهة إلى غاية الإثنين 29 مارس الجاري 511 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 40 حالة مقيمة بمستشفيات ومصحات الجهة، وتراجعت نسبة اشغال أسرة "الكوفيد" بالجهة الصحية بالمنستير إلى 24 فاصل 5 في المائة.وارتفع مجموع الأشخاص الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا المستجد في المركز الجهوي بالمنستير عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس كورونا خلال الفترة 13-29 مارس الجاري إلى 5445 شخصا من بينهم 440 شخصا تلقوا الإثنين 29 مارس الجاري التلقيح من جملة 714 شخصا وجهت لهم إرسالية استدعاء للتلقيح أمس.