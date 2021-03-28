"أنا يقظ" ترصد خللا بمنظومة التلقيح وتدعو وزارة الصحّة إلى احترام أولويات الاستراتيجية الوطنية للتلقيح

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دعت منظّمة "أنا يقظ" وزارة الصحة، إلى ضرورة احترام الأولويات الواردة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ضمانا لتكافؤ الفرص وتعزيزا لثقة المواطنين في عملية التلقيح.كما طالبت المنظمة وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الأحد، بالعمل على مزيد حوكمة التصرف في منظومة "إيفاكس"، وإجراء تدقيق في قاعدة البيانات في أسرع وقت ممكن، مع محاسبة كل مسؤول جهوي أو مركزي تورّط في عملية تحويل وجهة التلاقيح إلى غير مستحقيها.وأوضحت في هذا الصدد، أنّه في إطار متابعتها لمدى احترام تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وعلى إثر ورود عديد البلاغات، تبيّن لها وجود "خلل" في منظومة التلقيح، يتمثل في تلقيح أعوان صحة من الإداريين، من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح، والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد-19.ولاحظت تمتيع أعوان صحة على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج، ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية بالتلقيح، مضيفة أنّه لم يقع التثبت من هوية مهنيي الصحة عند قيامهم بإجراء التلقيح، والإكتفاء فقط بطلب الإستظهار بالإرسالية القصيرة.كما دعت وزارة الصحة، إلى مزيد العمل على الجانب الاتصالي، وإعلام المواطنين بأي تغيير يطرأ على الفئات ذات الأولوية في الحصول على التلقيح، وإلى نشر المعلومات تلقائيا بخصوص المخزون المتبقي من كل دفعة تلقيح تسلمتها مصالح الوزارة.وذكّرت بأن المرحلة الأولى من عملية التلقيح تشمل كل من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد 19، والمسنين (75 سنة فما فوق)، وكبار السن المقيمين في دور المسنين والمهنيين في هذه المؤسسات.ودعت المنظمة العموم إلى متابعة كل المستجدات حول التلقيح، وإبلاغها عن أي مخالفات عبر موقعهاwww.vaxmeter.tn .