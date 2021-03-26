سيدي بوزيد: انطلاق الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي النسائي بالرقاب

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تحت شعار "تويزة" انطلقت اليوم الجمعة بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي النسائي ببادرة من جمعية "صوت حواء" وبدعم من عدد من الإدارات الجهوية المعنية على غرار المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وهياكل المساندة والتمويل بالجهة.وتأتي هذه المبادرة، حسب ما أكدته رئيسة الجمعية جنات كداشي، في إطار المساهمة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع المبادرات الاقتصادية الفردية والجماعية، كما تهدف الى تركيز معرض سنوي للمبادرات النسائية للمساهمة في التمكين الاقتصادي لفائدتهن من خلال إيجاد حلول لتسويق منتوجاتهن الحرفية ودعم قدرة باعثات المشاريع على استغلال الموارد والفرص المتاحة والبحث عن أسواق جديدة والرفع من نسبة مساهمة النساء في الدورة الاقتصادية ودعم هيكلة الأنشطة الاقتصادية النسوية وايضا توفير فضاء سنوي لتبادل الخبرات والتعرف على فرص التمويل والمرافقة وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء.ويتضمن برنامج المنتدى الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام بالإضافة الى معرض المنتوجات النسائية، ورشات حول دور المنظمات والهياكل العمومية في التمكين الاقتصادي للمراة وهياكل التمويل والمرافقة، وأيضا ورشة حول القانون عدد 30 لسنة 2020 حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وحول جائحة "كوفيد 19" من منظور الاقتصاد النسوي وايضا حول تقنيات التسويق وإدارة المبيعات.كما تنتظم بالمناسبة العديد من العروض الموسيقية والتنشيطية بالاضافة الى عرض للأزياء التقليدية.