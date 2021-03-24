الرابطة 1 : النجم الساحلي يعمق جراح البنزرتي ويشدد الملاحقة على الترجي

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حقق النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الأربعاء فوزا عريضا على حساب النادي الرياضي البنزرتي بنتجية 4 - 0 في مباراة متأخرة لحساب الجولة 14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وجاءت أهداف اللقاء، الذي احتضنه ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة، عن طريق اللاعب الجزائري الطيب المزياني في الدقيقة 45 + 1 ، و ياسين العمري في الدقيقية 53 من ضربة جزاء، وثنائية لأيمن الصفاقسي في الدقيقة 59 و 61.وكان النجم الرياضي الساحلي قد سيطر سيطرة مطلقة في أغلب ردهات المباراة، دون أن يتمكن خطه الهجومي من تجسيم الفرص السانحة للتسجيل، خصوصا في الدقيقة 28 حين سدد أنيس العمري تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها لاعب النادي البنزرتي أيمن الطرابلسي على الخط النهائي للمرمى. وفي الدقيقة 40 مرت الكرة الرأسية لللاعب الكاميروني جاك مبي مرت جانبية بقاليل عن المرمى.وواصل النجم سيطرته في الشوط الثاني . وفي الدقيقة 49 سدد الطيب المزياني من داخل منطقة الجزاء كرة تصدى لها الحارس نعيم المثلوثي بنجاح .أما النادي الرياضي البنزرتي فقد خلق طيلة المباراة بعض الفرص لم تقلق راحة دفاع النجم الرياضي الساحلي. ولم يحتسب حكم اللقاء محرز المالكي هدفا للنادي البنزرتي أحرزه اللاعب خليل بلبوز في منتصف الشوط الثاني بداعي تسلل.وبهذا الفوز، الثالث على التوالي، رفع النجم الرياضي الساحلي، صاحب المركز الثاني، رصيده الى 39 نقطة، مقلصا بذلك الفارق مؤقتا بينه وبين صاحب الطليعة الترجي الرياضي التونسي الى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد النادي الرياضي البنزرتي عند النقطة 17 في المركز الـ 13 لتتعمق أزمة أبناء المدرب الجديد سامي القفصي بعد أن بات خطر النزول للرابطة المحترفة 2 محدقا بالفريق.و حسم التعادل السلبي لقاء النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري، الذي دار اليوم الأربعاء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، في اطار مقابلة متأخرة من الجولة 14، من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وبهذا التعادل، لم يتغير ترتيب الفريقين، حيث بقي النادي الرياضي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وكذلك الشان بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري الذي تجمد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.النجم الساحلي - النادي البنزرتي 4-0الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي 0-01- الترجي الرياضي 43 17 14 1 2 26 92- النجم الساحلي 39 18 12 3 3 31 133 - اتحاد بن قردان 32 20 8 8 4 19 124-النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 105-مستقبل الرجيش 28 20 7 7 6 18 146- الاتحاد المنستيري 27 18 7 6 5 20 137- مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 278- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 179- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 1810- اتحاد تطاوين 22 19 5 7 7 15 21- نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 1812- النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 2513- النادي البنزرتي 17 20 4 5 11 12 2514- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40