اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تجمد أموال وأصول 3 أشخاص وتجدد تجميد أموال 40 آخرين .

وات - قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، بتاريخ 18مارس 2021
كما جددت ، وفق بلاغ صادر عنها ، تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب، بتاريخ اليوم الإثنين.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، منير الكسيكسي أكد في تصريح ل"وات" في 10 مارس الجاري، أن اللجنة تمكنت الى حدود ذلك التاريخ، من تجميد أموال 108 أشخاص ،تعلقت بهم شبهات تمويل للارهاب، وأنها ستقوم بنفس الاجراء الاداري مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للارهاب
وأوضح الكسيكسي أن تمويل الارهاب هو مجال اختصاص اللجنة في حين أن ملف تبييض الأموال ليس من صلاحياتها
من جهة أخرى تنكب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، المطالبة بتقديمها لمجلس الأمن القومي في نوفمبر 2021، وفق ما ينص عليه القانون .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما جددت ، وفق بلاغ صادر عنها ، تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب، بتاريخ اليوم الإثنين.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، منير الكسيكسي أكد في تصريح ل"وات" في 10 مارس الجاري، أن اللجنة تمكنت الى حدود ذلك التاريخ، من تجميد أموال 108 أشخاص ،تعلقت بهم شبهات تمويل للارهاب، وأنها ستقوم بنفس الاجراء الاداري مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للارهاب
وأوضح الكسيكسي أن تمويل الارهاب هو مجال اختصاص اللجنة في حين أن ملف تبييض الأموال ليس من صلاحياتها
من جهة أخرى تنكب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، المطالبة بتقديمها لمجلس الأمن القومي في نوفمبر 2021، وفق ما ينص عليه القانون .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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