اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تجمد أموال وأصول 3 أشخاص وتجدد تجميد أموال 40 آخرين .

وات -

قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، بتاريخ 18مارس 2021كما جددت ، وفق بلاغ صادر عنها ، تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب، بتاريخ اليوم الإثنين.وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، منير الكسيكسي أكد في تصريح ل"وات" في 10 مارس الجاري، أن اللجنة تمكنت الى حدود ذلك التاريخ، من تجميد أموال 108 أشخاص ،تعلقت بهم شبهات تمويل للارهاب، وأنها ستقوم بنفس الاجراء الاداري مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للارهابوأوضح الكسيكسي أن تمويل الارهاب هو مجال اختصاص اللجنة في حين أن ملف تبييض الأموال ليس من صلاحياتهامن جهة أخرى تنكب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، المطالبة بتقديمها لمجلس الأمن القومي في نوفمبر 2021، وفق ما ينص عليه القانون .