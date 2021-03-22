اجواء بادرة والحرارة القصوى في حدود 7 درجات بالمرتفعات

تتواصل الاجواء باردة، مطلع هذا الاسبوع، والحرارة القصوى في مستوى 7 درجات بالمرتفعات وبين 10 و14 درجة ببقية ولايات الشمال والوسط وبين 16 و20 درجة بالجنوب. ويتواصل نزول الغيث النافع بالشمال محليا الوسط والجنوب.وتكون الامطار متفرقة وتكتسي صبغة رعدية بعد الظهر.وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.