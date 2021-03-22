ترامب يعتزم إطلاق منصته للتواصل الاجتماعي

الأناضول -

كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأخير يحضر لإطلاق منصة للتواصل الاجتماعي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.وقال جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب في انتخابات 2020، في حديث لشبكة أخبار "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، إن "الرئيس السابق سيدخل مجددا العالم الافتراضي من خلال منصة جديدة خاصة به من شأنها إعادة اللعبة بالكامل".ولفت ميلر أنه "لا يستطيع تقديم المزيد من التفاصيل في المرحلة الراهنة"، لكنه كشف أن ترامب كان يعقد "اجتماعات رفيعة المستوى" مع فرق مختلفة فيما يتعلق بالمشروع.واختتم ميلر حديثه بالقول: "المنصة الجديدة ستكون ضخمة، ونتوقع أن تجذب عشرات الملايين من المشتركين".وتم تعليق حسابات ترامب عبر تويتر وفيسبوك وحتى يوتيوب على خلفية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون ثاني الماضي.وأثار قرار تويتر بإغلاق نهائي لحساب ترامب ضجة عالمية واسعة، بين مؤيد ومعارض.