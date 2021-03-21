الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يختار الترجي افضل فريق افريقي في العشرية الاخيرة

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- اعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لكرة القدم يوم الاحد عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن اختيار الترجي الرياضي التونسي كافضل فريق افريقي للعشرية الاخيرة (2011-2020).وياتي اختيار الترجي الرياضي كافضل فريق افريقي للسنوات العشر الماضية نظير تتويجه بكاس رابطة ابطال افريقيا ثلاث مرات 2011 و2018 و2019 وحصوله على مركز الوصافة مرة واحدة 2012. وجاء الاهلي المصري في المركز الثاني بعدما توج بدوره بثلاث نسخ لرابطة ابطال افريقيا 2012 و2013 و2020 مع بلوغه الدور النهائي عامي 2017 و2018 الى جانب تتويجه بكاس الكونفدرالية الافريقية 2014 والسوبر الافريقي 2013 و2014.واحتل النجم الساحلي المركز الثالث اثر حصوله على كاس الكونفدرالية الافريقية عام 2015 بينما حل الزمالك المصري وصيف بطل افريقيا 2016و2020 والفائز بمسابقة كاس الكونفدرالية 2019 والسوبر الافريقي 2020 في المرتبة الرابعة.وعاد المركز الخامس لمازيمبي الكونغولي بتتويجه برابطة ابطال افريقيا 2015 وكاس الكونفدرالية الافريقية 2016 و2017 والسوبر الافريقي 2011و2016 والهلال السوداني في المركز السادس بينما تحصل الوداد الرياضي المغربي بطل رابطة ابطال افريقيا 2017 ووصيف المسابقة 2011 و2019 والفائز بالسوبر الافريقي 2018 على المركز السابع والنادي الصفاقسي بطل كاس الكونفدرالية الافريقية 2013 في المركز الثامن والمريخ السوداني في المركز التاسع والرجاء الرياضي بطل كاس الكونفدرالية الافريقية 2018 والحائز على السوبر الافريقي 2019 في المركز العاشر.يذكر ان الاهلي المصري والترجي الرياضي والنجم الساحلي كانوا على التوالي افضل ثلاثة فرق افريقية للعشرية الاولى (2001-2010).1- الترجي الرياضي 5ر13802- الاهلي المصري 5ر13293- النجم الساحلي 11574- الزمالك المصري 5ر11135- مازيمبي الكونغولي 10856- الهلال السوداني 10287- الوداد المغربي 5ر10278- النادي الصفاقسي 5ر8909- المريخ السوداني 5ر86710-الرجاء الرياضي 5ر846