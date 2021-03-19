مدينة العلوم بتونس تفتح أبوابها للعموم لمتابعة إطلاق القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد"

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تفتح مدينة العلوم بتونس، يوم السبت 20 مارس 2021، بداية من الساعة السادسة ونصف صباحا، أبوابها للعموم لتنظيم برنامج ثري حول علوم الصناعات الفضائية وذلك تزامنا مع إطلاق القمر الصناعي "تحدي واحد" والمختص في مجال "أنترنت الأشياء".ويتضمن البرنامج متابعة مباشرة لعملية إطلاق القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد"، فضلا عن تنظيم عديد المداخلات العلمية حول مواضيع تتعلق بالمشروع العربي في مجال الفضاء، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، ومدار الأقمار الصناعية، والبعثات الفضائية إلى كوكب مارس في 2021، وغيرها.وتضرب تونس يوم السبت 20 مارس الجاري المتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال موعدا مع التاريخ مع إطلاق أول قمر صناعي صنع من قبل فريق من المهندسين التونسيين التابعين لمجمع "تلنات" المتخصصة في البرمجيات والأنظمة الالكترونية.مع العلم أن الصفحة الرسمية لمجمع "تلنات" ستقوم يوم السبت 20 مارس 2021 انطلاقا من الساعة السادسة والربع صباحا بتوقيت تونس ببث مباشر لإطلاق المركبة الفضائية الروسية "سويوز 2" من القاعدة الفضائية "بايكانور" بكزاخستان.