التجارة الخارجية لتونس تسجل تراجعا بالاسعار القارة الى موفى فيفري 2021

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تراجعت مبادلات تونس التجارية بالأسعار القارة، خلال الشهرين الاولين من من سنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 ، اذ تقلّصت الصادرات بنسبة 9.7 بالمائة والواردات بنسبة 7.3 بالمائة.أما على مستوى الأسعار، فقد انخفضت المواد المصدرة والموردة بنسب بلغت على التوالي 0.4 بالمائة و5.1 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.وبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال الشهرين الاولين من سنة 2021، ما قيمته 6839 مليون دينارا عند التصدير و8733.3 مليون دينارا عند التوريد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 10.1 بالمائة على مستوى الصادرات وبنسبة 12 بالمائة على مستوى الواردات، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.وسجلت المبادلات التجارية التونسية، دون احتساب مواد الطاقة خلال الشهرين الاولين من 2020 ، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.4 بالمائة على مستوى الصادرات وانخفاضا بنسبة 0.7 بالمائة على مستوى الواردات، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.وانخفضت، خلال الشهرين الاولي من سنة 2021، صادرات جل القطاعات بالأسعار القارة من ذلك النسيج والملابس والجلود (بنسبة 11.4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والالكترونية (8.1 بالمائة) وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته (49 بالمائة).كما تراجعت واردات جلّ القطاعات وخاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية (7.3 بالمائة) والنسيج والملابس والجلود (10.3 بالمائة) والصناعات المعملية الأخرى (13.4 بالمائة).وأفرزت الأشغال الدورية حول المبادلات التجارية التونسية بالأسعار القارة لشهر فيفري 2021 مقارنة بشهر فيفري 2020، انخفاض الواردات بـ9.8 بالمائة والصادرات بما يعادل 9.11 بالمائة. وعلى مستوى الأسعار، سجلت الواردات والصادرات انخفاضا على التوالي بنسبة 4.3 بالمائة و2 بالمائة.