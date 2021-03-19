الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:في باردو - س 14الملعب التونسي - مستقبل سليمان محرز المالكيفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - نجم المتلوي نضال اللطيففي القيروان - س 14شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري وليد المنصريفي رادس - س 16 و15النادي الافريقي - النادي البنزرتي هيثم قيراطفي المهدية - س 13مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي اسامة رزق اللهفي تطاوين - س 13اتحاد تطاوين - النجم الساحلي اسامة بن اسحاقفي صفاقس - س 14النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان وسيم بن صالح