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الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 15:24 قراءة: 0 د, 35 ث
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

السبت 20 مارس 2021
في باردو - س 14

الملعب التونسي - مستقبل سليمان محرز المالكي
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي نضال اللطيف
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري وليد المنصري
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي البنزرتي هيثم قيراط

الاحد 21 مارس 2021
في المهدية - س 13
مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
في تطاوين - س 13
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان وسيم بن صالح


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