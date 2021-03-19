الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:
السبت 20 مارس 2021
في باردو - س 14
الملعب التونسي - مستقبل سليمان محرز المالكي
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي نضال اللطيف
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري وليد المنصري
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي البنزرتي هيثم قيراط
الاحد 21 مارس 2021
في المهدية - س 13
مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
في تطاوين - س 13
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان وسيم بن صالح
السبت 20 مارس 2021
في باردو - س 14
الملعب التونسي - مستقبل سليمان محرز المالكي
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي نضال اللطيف
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري وليد المنصري
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي البنزرتي هيثم قيراط
الاحد 21 مارس 2021
في المهدية - س 13
مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
في تطاوين - س 13
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان وسيم بن صالح
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222638