تونس تحرز 13 ميدالية من بينها 5 ذهبيات في اليوم الاول لملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة

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كانت حصيلة المنتخب التونسي خلال اليوم الاول لملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة "الجائزة الكبرى" المؤهل الى دورة الالعاب البارلمبية (طوكيو 2021) يوم الخميس 13 ميدالية (5 ذهبية و4 فضية و4 برونزية).واحتلت تونس في اعقاب منافسات اليوم الاول لهذا الملتقى الذي تنظمه اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية بملعب العاب القوى برادس الى غاية 20 مارس الجاري المركز الثاني في الترتيب العام خلف الجزائر المتصدرة برصيد 10 ميداليات (6 ذهبية و2 فضية و2 برونزية) وامام كولومبيا صاحبة المركز الثالث بمجموع 8 ميداليات (4 ذهبية و4 فضية).وقد تالق خلال اليوم الاول بالخصوص وليد كتيلة بتتويجه بذهبيتين في سباقي 100م و800م كراسي (تي 34) بينما عادت بقية الميداليات الذهبية لكل من ندى الباهي في سباق 400م (تي 37) وياسين القنيشي في مسابقة رمي الجلة (اف 36) واحمد بن مصلح في اختصاص رمي الجلة (اف 37).وفي المقابل، احرز محمد نضال خليفة في سباق 100م (تي 53) ومحمد فرحات شيدة في سباق 400م (تي 38) ومريم السوداني في مسابقة رمي الصحن (اف 44) وفوزي رزيق في اختصاص رمي الرمح (اف 34) الميدالية الفضية بينما اكتفى وجدي بوخيلي في مسافة 5000م (تي 12) وعبد الناصر الفايدي في مسابقة رمي الجلة (تي 32) ومروى البراهمي في مسابقة رمي الجلة (اف 32) ومحمد فرحات شيدة في اختصاص الوثب الطويل (اف 38) بالميدالية البرونزية.الجزائر 6 2 2تونس 5 4 4كولومبيا 4 4 0كوبا 4 1 1المغرب 3 3 3فرنسا 3 2 2أذربيجان 3 1 0كازاخستان 2 1 0اندونيسيا 2 0 0الاكواتور 1 2 1