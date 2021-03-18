انتداب 100 من الاطارات الطبية وشبه الطبية في مصحات خاصة بليبيا

وات - تم انتداب 100 إطار طبي وشبه طبي تونسي، في ليبيا، وذلك بمقتضى عقود تم ابرامها خلال الفترة الاخيرة، حسب ما صرح به المكلف بالإعلام الالكتروني بالمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، محمد علي تبرسقي.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن الدفعة الاولى من البعثة الصحية توجهت الى ليبيا يوم السبت 13 مارس الجاري كي يباشر أفرادها عملهم، مضيفا أن هؤلاء الاطارات الطبية وشبه الطبية سيعملون بمصحات خاصة.
وأكد أن عشرات العقود ستبرم في الغرض في الايام القليلة القادمة مع عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية.
وتأتي الانتدابات في وقت تشهد العلاقات التونسية الليبية حركية هامة، وخاصة بعد الزيارة التي اداها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ليبيا أمس الاربعاء، والتي تم خلال التاكيد على ضرورة دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن الدفعة الاولى من البعثة الصحية توجهت الى ليبيا يوم السبت 13 مارس الجاري كي يباشر أفرادها عملهم، مضيفا أن هؤلاء الاطارات الطبية وشبه الطبية سيعملون بمصحات خاصة.
وأكد أن عشرات العقود ستبرم في الغرض في الايام القليلة القادمة مع عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية.
وتأتي الانتدابات في وقت تشهد العلاقات التونسية الليبية حركية هامة، وخاصة بعد الزيارة التي اداها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ليبيا أمس الاربعاء، والتي تم خلال التاكيد على ضرورة دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222604