انتداب 100 من الاطارات الطبية وشبه الطبية في مصحات خاصة بليبيا

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تم انتداب 100 إطار طبي وشبه طبي تونسي، في ليبيا، وذلك بمقتضى عقود تم ابرامها خلال الفترة الاخيرة، حسب ما صرح به المكلف بالإعلام الالكتروني بالمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، محمد علي تبرسقي.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن الدفعة الاولى من البعثة الصحية توجهت الى ليبيا يوم السبت 13 مارس الجاري كي يباشر أفرادها عملهم، مضيفا أن هؤلاء الاطارات الطبية وشبه الطبية سيعملون بمصحات خاصة.وأكد أن عشرات العقود ستبرم في الغرض في الايام القليلة القادمة مع عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية.وتأتي الانتدابات في وقت تشهد العلاقات التونسية الليبية حركية هامة، وخاصة بعد الزيارة التي اداها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ليبيا أمس الاربعاء، والتي تم خلال التاكيد على ضرورة دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات.