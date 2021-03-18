تعيين سنية بالشيخ أمينة عامة  لحركة تحيا تونس

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قرر رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد بعد التشاور، تعيين سنية بن الشيخ أمينة عامة لحركة تحيا تونس ووطفة بالعيد رئيسة للهيئة السياسية للحركة.كما قرر ،وفق بيان للحزب صدر اليوم الخميس ، إحداث مكتب تنفيذي باحترام مبدأ التناصف ويتكون منسنية بن الشيخ رياض عزيزليلي اولاد علي كريم بن فرحاتامال المؤدب رياض المؤخرهالة عمران نذير الرباعيسناء الصالحي سمير الطيبسارة بن سدرين محمود السماويسعاد زوالي مهدي مجدوبهاجر بالشيخ أحمد فؤاد بوسلامةهالة علولو جلول الجريبيوافاد الحزب بأنه سيتم توزيع بقية المهام صلب المكتب التنفيذي لاحقا ،مشيرا إلى أنه يبقى منفتحا على كل الطاقات والإطارات، خاصة الشبابية منها، لتعزيز صفوف الحزب من أجل لم شمل اكثر ما يمكن من القوى الوسطية والتقدمية