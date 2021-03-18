تعيين سنية بالشيخ أمينة عامة  لحركة تحيا تونس

وات - قرر رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد بعد التشاور، تعيين سنية بن الشيخ أمينة عامة لحركة تحيا تونس ووطفة بالعيد رئيسة للهيئة السياسية للحركة.
كما قرر ،وفق بيان للحزب صدر اليوم الخميس ، إحداث مكتب تنفيذي باحترام مبدأ التناصف ويتكون من
سنية بن الشيخ رياض عزيز
ليلي اولاد علي كريم بن فرحات
امال المؤدب رياض المؤخر
هالة عمران نذير الرباعي
سناء الصالحي سمير الطيب
سارة بن سدرين محمود السماوي
سعاد زوالي مهدي مجدوب
هاجر بالشيخ أحمد فؤاد بوسلامة
هالة علولو جلول الجريبي
وافاد الحزب بأنه سيتم توزيع بقية المهام صلب المكتب التنفيذي لاحقا ،مشيرا إلى أنه يبقى منفتحا على كل الطاقات والإطارات، خاصة الشبابية منها، لتعزيز صفوف الحزب من أجل لم شمل اكثر ما يمكن من القوى الوسطية والتقدمية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما قرر ،وفق بيان للحزب صدر اليوم الخميس ، إحداث مكتب تنفيذي باحترام مبدأ التناصف ويتكون من
سنية بن الشيخ رياض عزيز
ليلي اولاد علي كريم بن فرحات
امال المؤدب رياض المؤخر
هالة عمران نذير الرباعي
سناء الصالحي سمير الطيب
سارة بن سدرين محمود السماوي
سعاد زوالي مهدي مجدوب
هاجر بالشيخ أحمد فؤاد بوسلامة
هالة علولو جلول الجريبي
وافاد الحزب بأنه سيتم توزيع بقية المهام صلب المكتب التنفيذي لاحقا ،مشيرا إلى أنه يبقى منفتحا على كل الطاقات والإطارات، خاصة الشبابية منها، لتعزيز صفوف الحزب من أجل لم شمل اكثر ما يمكن من القوى الوسطية والتقدمية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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