متوسط اسعار انتاج دجاج اللحم ارتفعت على اساس سنوي خلال فيفري 2021 بنسبة 9ر1 بالمائة

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ارتفع متوسط السعر الشهري لانتاج دجاج اللحم في تونس، خلال فيفري 2021، بنسبة 9ر1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020 ليصل الى 191ر3 دينار للكيلوغرام الواحد (كغ)، مقابل 131ر3 دينار للكغ وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.وبين المرصد في عدد شهر مارس من نشريته " اليقظة " ان اسعار انتاج دجاج اللحم سجلت ، خلال شهر فيفري 2021، حالة تذبذب لتتراوح ما بين 546ر3 دينار للكغ مطلع فيفري و 960ر2 دينار للكغ يوم 13 فيفري 2021 .وسجلت اسعار دجاج اللحم ارتفاعا خلال شهر فيفري 2021 مقارنة بشهر جانفي 2021، قارب 5ر1 بالمائة لتصل اسعار الكيلوغرام الواحد الى زهاء 191ر3 دينار مقابل 144ر3 دينا للكغ تم تسجيلها خلال جانفي 2021.ويعد سعر انتاج دجاج اللحم الاعلى جنوب البلاد بنسبة 2ر4 بالمائة مقارنة بالشمال و بنحو 6ر3 بالمائة مقارنة بالاسعار المتداولة وسط البلاد وفق، نشرية المرصد.وارتفع متوسط سعر الانتاج لشهر فيفري 2021 بنسبة 1ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 و 7ر2 بالمائة مقارنة باسعار الانتاج لشهر جانفي 2021.واستقرت اسعار انتاج البيض المعد للاستهلاك، خلال شهر فيفري 2021 لتتراوح بين 2ر200 مليم للبيضة و 6ر212 مليمات بحلول يوم 18 فيفري 2021 .وتعد اسعار البيض المعد للاستهلاك اعلى شمال البلاد بنسبة 2ر1 بالمائة من الاسعار المتداولة جنوب البلاد وبنسبة 1ر0 بالمائة بالنسبة الى اسعار انتاج البيض وسط البلاد.