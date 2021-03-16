قابس: المطالبة مجدّدا بإحداث مركز للسّلامة المهنية والأمن الصناعي والبيئي بعد الانفجار الذي جدّ بوحدة صناعة الاسفلت بالجهة

وات -

تعالت بقابس، مجدّدا الأصوات التي تطالب الحكومة بإحداث مركز للسلامة المهنية والأمن الصناعي والبيئي بالجهة، ومن بينها أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب، وممثلي عدد من فروع المنظمات الوطنية.وكانت شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، ونظرا لحساسية الأنشطة الصناعية الموجودة بالمنطقة الصناعية بالجهة،وما تمثله من خطورة، قد أعدت، بالتعاون مع عدد من الخبراء، ملفّا متكاملا حول هذا المركز تم تقديمه في إطار المقاربة الخاصة بالمخطط الحالي للتنمية، وفي العديد من المجالس الوزارية، إلا أنه لم يحظى بالموافقة.وفي هذا السياق، أكد، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، محمد الرزاق الجدي، في تصريح أفاد به (وات)، الحاجة الملحة لهذا المركز بسبب افتقاد الجهة لهيكل يتولى التنسيق بين كل المؤسسات الموجودة بالمنطقة الصناعية بقابس، وبالنظر الى تطور التشريعات الدولية في مجال السلامة المهنية، وفي كل ما له صلة بالمحافظة على سلامة الانسان والبيئة، وفق قوله.وسيساعد إنجاز مثل هذا المركز، وفق ما بيّنه ذات المصدر، على تطوير المواصفات والتشريعات المتصلة بالسلامة والأمن الصناعي والبيئي، وعلى القيام بعملية الاختبار والمرافقة الفنية للصناعيين، كما سيمكن من انجاز البرامج التوعوية للعموم ونشطاء المجتمع المدني والجماعات المحلية في كل ما له صلة بالسلامة المهنية والبيئية والصناعية.يشار إلى أن ملف السلامة المهنية والبيئية والصناعية، عاد ليطرح بجهة قابس بقوة، بسبب حادث الانفجار الذي شهدته وحدة صناعة الاسفلت بالمنطقة الصناعية بالجهة، يوم السبت الفارط، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة سادس بإصابات مختلفة، علاوة على الخوف والغضب التي أثارها لدى سكان منطقة قابس الكبرى، والذين باتوا يخشون حدوث انفجارات أخرى بمواقع الانتاج الأكثر خطورة، والتي يمكن أن تؤدى الى كارثة بشرية وبيئية حقيقية.