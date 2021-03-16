وزارة الفلاحة تنبه منتجي الحبوب بوجود أمراض بالعديد من مزارع القمح

نبهت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منتجي الحبوب بوجود إصابات متفاوتة الحدة بمرضي الصدأ الأصفر والبني بالعديد من مزارع القمح الصلب واللين والتريتيكال بكل مناطق الإنتاج.وللحد من أضرار هذه الأمراض، دعت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، منتجي الحبوب إلى المراقبة المستمرة لمزارع الحبوب "خاصة مع تواصل هبوب الرياح والتي تعتبر العامل الرئيسي في سرعة انتشار أمراض الأصداء".كما دعت الى ضرورة التدخل الفوري والآلي بالمداواة عند ملاحظة الأعراض الأولى وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض.ودعت، أيضا، إلى اختيار مبيد فطري ذو فاعلية مزدوجة ضد أمراض الأصداء والتبقع السبتوري لحماية كاملة لمزارع الحبوب علما وأنه يتوقع وصول أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ورد بالبلاغ ذاته.ولمزيد الإرشادات، يمكن الاتصال بالمصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.