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الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة عشرة

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 16:03 قراءة: 0 د, 30 ث
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:
الاربعاء 17 مارس
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي هيثم القصعي

في منزل بوزلفة - س 14
اتحاد بن قردان - مستقبل الرجيش ايمن النصري
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين محرز المالكي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في المنستير - س 16 و15
الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي وليد البناني

وسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.

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