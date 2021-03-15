الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:
الاربعاء 17 مارس
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي هيثم القصعي
في منزل بوزلفة - س 14
اتحاد بن قردان - مستقبل الرجيش ايمن النصري
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين محرز المالكي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في المنستير - س 16 و15
الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي وليد البناني
وسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.
الاربعاء 17 مارس
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي هيثم القصعي
في منزل بوزلفة - س 14
اتحاد بن قردان - مستقبل الرجيش ايمن النصري
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين محرز المالكي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في المنستير - س 16 و15
الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي وليد البناني
وسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.
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