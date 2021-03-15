الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:الاربعاء 17 مارسفي سليمان - س 14مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي هيثم القصعيفي منزل بوزلفة - س 14اتحاد بن قردان - مستقبل الرجيش ايمن النصريفي بنزرت - س 14النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين محرز المالكيفي المتلوي - س 14نجم المتلوي - النادي الافريقي وليد الجريديفي المنستير - س 16 و15الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي وليد البنانيوسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.