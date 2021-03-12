   karaouli - Ettanhidaa  

الاهلي المصري - تجدد اصابة المدافع التونسي علي معلول

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 18:18 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - سيتغيب الظهير الايسر التونسي لنادي الاهلي المصري علي معلول عن المباراة امام فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في كينشاسا في اطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة ابطال إفريقيا لكرة القدم وذلك بعد ان تجددت الاصابة التي كان يعاني منها وفق ما اورده يوم الجمعة الموقع الرسمي للاهلي على شبكة الانترنت.

واوضح المصدر ذاته نقلا عن الجهاز الطبي للفريق الاول للاهلي ان علي معلول شعر بالام في نفس موضع اصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الاخيرة من التاهيل مشيرا الى اللاعب سيخضع بشكل مبدئي لبرنامج تاهيلي جديد يستمر بين 14 و21 يوما.‏


وكان علي معلول قد تعرض لهذه الاصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ الالماني في اطار مونديال الاندية خلال شهر فيفري الماضي.



أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222270



En continu

Toutes les news
.
.

الجمعة 12 مارس 2021 | 28 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:35 05:09
15°
 21° % 63 :الرطــوبة
تونــس
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-918°-1017°-916°-1017°-11
  • Avoirs en devises
    22053,1

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29589 DT        1$ =2,76015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1262,5 MDT