الاهلي المصري - تجدد اصابة المدافع التونسي علي معلول

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سيتغيب الظهير الايسر التونسي لنادي الاهلي المصري علي معلول عن المباراة امام فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في كينشاسا في اطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة ابطال إفريقيا لكرة القدم وذلك بعد ان تجددت الاصابة التي كان يعاني منها وفق ما اورده يوم الجمعة الموقع الرسمي للاهلي على شبكة الانترنت.واوضح المصدر ذاته نقلا عن الجهاز الطبي للفريق الاول للاهلي ان علي معلول شعر بالام في نفس موضع اصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الاخيرة من التاهيل مشيرا الى اللاعب سيخضع بشكل مبدئي لبرنامج تاهيلي جديد يستمر بين 14 و21 يوما.‏وكان علي معلول قد تعرض لهذه الاصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ الالماني في اطار مونديال الاندية خلال شهر فيفري الماضي.