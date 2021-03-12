وزير الصحة: انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 صباح السبت ولن يقع قبول أي شخص غير مسجل بمنصة "ايفاكس " للقيام بالتلقيح

وات - أفاد وزير الصحة فوزي مهدي أن حملة التلقيح ضد كوفيد 19 تنطلق يوم غد السبت، من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الخامسة بعد الظهر، بمختلف جهات الجمهورية، مشددا على أنه لن يقع قبول أي شخص غير مسجل بالمنصة الالكترونية الخاصة بحملة التلقيح "ايفاكس"، للقيام بالتلقيح حتى وان رغب في ذلك وأن تحديد أولوية الاستفادة من التلقيح من عدمها تتم عبر خوارزميات لا دخل للتدخل البشري فيها.
وأفاد في تصريح اعلامي على هامش تسلم وزارة الصحة هبة كندية بمركز التوليد والرضع بتونس العاصمة، أن عدد المسجلين على المنصة الالكترونية الخاصة بحملة التلقيح "ايفاكس" يبلغ حاليا 524 ألف شخص، موضحا أن موعد استدعاء المسجلين لتلقي التلقيح سيكون محددا بالوقت تفاديا للاكتظاظ بمراكز التلقيح.
ولفت إلى أن اعتماد المنظومة الرقمية للتسجيل كان الهدف منه اضفاء الشفافية على عملية التلقيح والمستفيدين منها، مبينا أن الوافدين على مراكز التلقيح دون تسجيل يمكنهم الاستفادة من مساعدة على التسجيل على عين المكان.
وأكد امكانية ان تبلغ طاقة انجاز التلاقيح في تونس ما بين 200 ألف و250 ألف تلقيح يوميا، إذا ما تمت تعبئة كل الموارد البشرية واستغلال كل القدرات والمراكز في جميع الجهات والمعتمديات.
وتنطلق حملة التلقيح في مرحلة أولى بثلاثين ألف جرعة لفائدة الفئات ذات الأولوية بمختلف الجهات، وعلى رأسهم الاطارات الصحية العاملة في الخط الأول لمجابهة كوفيد 19 وأعوان الصحة الذين سيتولون تلقيح بقية الفئات، والعاملين بأقسام الاستعجالي والانعاش ثم بقية أعوان الصحة فكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وفق فوزي مهدي.
وفي علاقة بانتشار الطفرة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، أكد وزير الصحة أن اتخاذ اجراء اغلاق بعض المناطق على غرار سبيطلة من ولاية القصرين والكريب من ولاية سليانة كان من باب حصر انتشار الفيروس والتوقي من وصول العدوى الى مناطق أخرى، مؤكدا ان التلقيح فعال على كل السلالات.
ولفت إلى أن الهياكل الصحية بصدد ترفيع طاقاتها في عمليات التقصي والتقطيع الجيني للتعرف على المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الحالات أو ظهور السلالة البريطانية وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لمجابهة كوفيد 19.
بهج
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وأفاد في تصريح اعلامي على هامش تسلم وزارة الصحة هبة كندية بمركز التوليد والرضع بتونس العاصمة، أن عدد المسجلين على المنصة الالكترونية الخاصة بحملة التلقيح "ايفاكس" يبلغ حاليا 524 ألف شخص، موضحا أن موعد استدعاء المسجلين لتلقي التلقيح سيكون محددا بالوقت تفاديا للاكتظاظ بمراكز التلقيح.
ولفت إلى أن اعتماد المنظومة الرقمية للتسجيل كان الهدف منه اضفاء الشفافية على عملية التلقيح والمستفيدين منها، مبينا أن الوافدين على مراكز التلقيح دون تسجيل يمكنهم الاستفادة من مساعدة على التسجيل على عين المكان.
وأكد امكانية ان تبلغ طاقة انجاز التلاقيح في تونس ما بين 200 ألف و250 ألف تلقيح يوميا، إذا ما تمت تعبئة كل الموارد البشرية واستغلال كل القدرات والمراكز في جميع الجهات والمعتمديات.
وتنطلق حملة التلقيح في مرحلة أولى بثلاثين ألف جرعة لفائدة الفئات ذات الأولوية بمختلف الجهات، وعلى رأسهم الاطارات الصحية العاملة في الخط الأول لمجابهة كوفيد 19 وأعوان الصحة الذين سيتولون تلقيح بقية الفئات، والعاملين بأقسام الاستعجالي والانعاش ثم بقية أعوان الصحة فكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وفق فوزي مهدي.
وفي علاقة بانتشار الطفرة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، أكد وزير الصحة أن اتخاذ اجراء اغلاق بعض المناطق على غرار سبيطلة من ولاية القصرين والكريب من ولاية سليانة كان من باب حصر انتشار الفيروس والتوقي من وصول العدوى الى مناطق أخرى، مؤكدا ان التلقيح فعال على كل السلالات.
ولفت إلى أن الهياكل الصحية بصدد ترفيع طاقاتها في عمليات التقصي والتقطيع الجيني للتعرف على المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الحالات أو ظهور السلالة البريطانية وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لمجابهة كوفيد 19.
بهج
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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