الكونغولي نجامبو حكما لمباراة الزمالك والترجي

وات -

عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو لادارة مباراة الزمالك المصري والترجي الرياضي التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم حسب ما اورده الموقع الرسمي للزمالك على شبكة الانترنت.وسيتولى مساعدة نجامبو في ادارة المباراة مواطنه اوليفر كابين سفارى والاوغندي ديك اوكيلو في حين سيكون الرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا.ويتصدر الترجي الرياضي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط امام مولودية الجزائر ب5 نقاط والزمالك بنقطتين بينما يحتل تونغيث السنغالي المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من المجموعة الى الدور ربع النهائي.