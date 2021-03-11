تحويل جزئي للجولان بالطريق رقم 8 بالعاصمة من 11 الى 13 مارس 2021

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، الخميس، عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بولاية تونس ايام 11 و 12 و13 مارس 2021 من الساعة العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا.واضافت الوزارة ، في بلاغ لها ان هذا الاجراء يندرح في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إيكس 2 - الطريق الوطنية رقم 9 - الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس.وسيتم جراء الاشغال ، غلق جزء من الطريق الوطنية رقم 8 (اتجاه أريانة- تونس) والممتد بين الطريق الفرعية الرابطة للطريق الوطنية رقم 9 والمدخل المؤدي إلى مونبليزير يوم الخميس 11 والجمعة 12 مارس 2021 بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحاويمكن للعربات القادمة من أريانة الانعراج يمينا ومواصلة السير نحو شارع خير الدين باشا ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 8 عبر مونبليزير.وستقوم الوزارة كذلك باغلاق جزء من الطريق الوطنية رقم 8 (اتجاه تونس- أريانة) والممتد بين الطريق الفرعية المؤدية إلى المرسى والمدخل المؤدي إلى الطريق الوطنية رقم 9 يوم السبت 13 مارس 2021 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا .ويمكن لاصحاب العربات القاصدين أريانة مواصلة السير والانعراج يمينا نحو محول الفرات فشارع ياسر عرفات اي مرورا بمطار تونس قرطاج ثم الطريق الوطنية رقم 8ودعت الوزارة ، في ذات السياق ، كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة واحترام الاشارات .