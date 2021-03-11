منظمات وجمعيات توجه رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية من أجل إصدار عفو خاص يشمل المعتقلين منذ شهر جانفي الماضي

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طالبت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية اليوم الخميس في رسالة مفتوحة، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إصدار عفو خاص يشمل المعتقلين والمعتقلات منذ شهر جانفي 2021 والذين توجهت ضدهم "تهم كيدية"، حسب توصيفهمونددت الجمعيات الممضية على الرسالة المفتوحة، بالاعتداءات البوليسية والاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من الشباب منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في شهر جانفي الماضي، إثر ممارستهم لحقهم في التظاهر والتعبيرو ذكرت بأن هذه الاحتجاجات أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخصا من بينهم العديد من الأطفال، استهدفت المحتجين والمحتجات بشكل عام والناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، مشيرة إلى أن هؤلاء المحتجين همضحية "نظام لا يعرف إلا القمع والعنف إجابة على كل صوت مندد بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة" حسبتقديرهاوتوجهت هذه المنظمات إلى رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور الذي يحفظ الحقوق والحريات، مذكرة إياه بحملته الانتخابية التي كانت قضايا الشباب ومشاغله محورا أساسيا لها، معربة عن أملها باصطفافه مع قضايا الشباب وتطلعاته، وأن يكون عيد الاستقلال الموافق لـ20 مارس من كل سنة مناسبة للتذكير بقيم الجمهورية الثانية